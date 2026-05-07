Sanità, Petrangolini (Altems): "Ogni soggetto istituzionale integri il cittadino nell'organizzazione del sistema"

"La Legge di Bilancio dello scorso anno ha introdotto la partecipazione come un elemento quasi obbligatorio per il Servizio sanitario. Dobbiamo comprendere che non sono necessarie ulteriori norme; serve invece che ogni soggetto istituzionale - dal Ministero alle Regioni, da Aifa ad Agenas (Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali) - integri la presenza del cittadino nell'organizzazione stessa del sistema. Non si tratta di essere ovunque, ma di essere presenti laddove sia possibile esprimere un punto di vista efficace sulla qualità delle cure e, soprattutto, sull'accesso ai servizi". Così Teresa Petrangolini, direttore Patient Advocacy Lab dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems), intervenendo a Roma all'evento 'Innovazione e sostenibilità del sistema sanitario nazionale: il valore della partecipazione', organizzato al Senato su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, in collaborazione con Altems. Nel corso dell'incontro in Senato è stato presentato il Consensus Paper 'Verso un Sistema sanitario partecipato: consenso per una governance appropriata e sostenibile', frutto del lavoro congiunto di Altems e Ucb.