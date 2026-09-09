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Sanità: Tanese (Agenas), 'dati e telemedicina per consolidare Pnrr nel Ssn'

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09 settembre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
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"Affinché territorio, telemedicina, organizzazione e integrazione dei dati diventino un modello ordinario di presa in carico e non rimangano esperienze isolate, è necessario consolidare ciò che ha fatto il Pnrr ha fatto. Inoltre, è necessario lavorare anche attraverso un livello integrato tra amministrazioni centrali, ministero, Regioni e aziende, lavorare sui dati e sulla costruzione di tutto ciò che aiuta il servizio sanitario a conoscersi meglio e a cambiare, perché ha bisogno di cambiamento, ma allo stesso tempo ha bisogno anche di una visione per andare tutti nella stessa direzione". Sono le parole di Angelo Tanese, direttore generale Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in occasione della presentazione, a Palazzo Farnese a Roma, del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", svoltasi nell'ambito dell'evento "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie.

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