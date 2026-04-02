Farmacogenetica, esperti a confronto su roadmap per implementarla nel Ssn

Rendere la medicina personalizzata sempre più concreta, equa e accessibile ai cittadini è l'obiettivo dell'incontro con la stampa che si svolgerà il 15 aprile alle 9 nella Sala Caduti di Nassirya, al Senato della Repubblica, dal titolo 'Una roadmap verso l'implementazione della farmacogenetica nel sistema sanitario nazionale'. L'evento, su iniziativa della senatrice Daniela Ternullo, è organizzato con la collaborazione congiunta di Sigu-Società italiana di genetica umana e Sif-Società italiana di farmacologia.

La farmacogenetica - spiega una nota - rappresenta una delle applicazioni più concrete della medicina personalizzata: consente di modulare la terapia sulla base del profilo genetico del paziente, migliorando efficacia e sicurezza dei trattamenti e contribuendo alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Nonostante le solide evidenze scientifiche e le raccomandazioni internazionali, l'implementazione della farmacogenetica nel Ssn risulta ancora disomogenea e frammentata. Differenze organizzative, carenze formative e l'assenza di percorsi condivisi limitano oggi una diffusione strutturata e uniforme sul territorio nazionale.

L'iniziativa ha portato alla mappatura nazionale dei laboratori che offrono servizi di farmacogenetica germinale clinica, con il coinvolgimento di 50 centri su tutto il territorio italiano. I risultati hanno evidenziato un elevato livello di competenza e interesse da parte degli operatori, ma anche la necessità di maggiore coordinamento, armonizzazione e supporto infrastrutturale e regolatorio. Nel corso dell'incontro saranno presentare i risultati di questa attività e sarà avviato un confronto istituzionale volto a favorire un'implementazione strutturata, coordinata e sostenibile della farmacogenetica nella pratica clinica italiana, rafforzando il dialogo tra istituzioni, società scientifiche e stakeholder del sistema salute.