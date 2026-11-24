Ci sono ferite, quelle lasciate dalla violenza di genere, che oltre a segnare profondamente la vita delle donne possono compromettere funzioni fondamentali del corpo, limitare i movimenti e condizionare il rapporto con sé stesse e con gli altri. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, RigeneraDerma fa il bilancio di cinque anni di attività al fianco delle vittime della violenza di genere. In questo periodo l'azienda ha messo a disposizione 500 terapie gratuite per la cura delle cicatrici attraverso biodermogenesi, la metodologia 100% made in Italy per la rigenerazione dei tessuti cutanei, oggi presente in 32 Paesi nel mondo. Un impegno che si è tradotto in un aiuto concreto per donne che hanno riportato danni gravissimi a seguito di aggressioni con acido, fiamme, armi da taglio e altre forme di violenza. Nato da un'idea di Maurizio Busoni, ricercatore e docente al Master di medicina estetica dell'Università di Barcellona, il progetto ha come obiettivo essere al fianco delle vittime di violenza di genere e intervenire sulle conseguenze funzionali e cutanee delle aggressioni, contribuendo a migliorare la qualità della loro vita e ad accompagnarle in un percorso di rinascita.

"RigeneraDerma ci mette di fronte a persone devastate da coloro che dichiaravano di amarle. In questi cinque anni abbiamo incontrato storie difficili, segnate da sofferenze fisiche e psicologiche profonde. Il nostro obiettivo è aiutare queste donne, giorno dopo giorno, a ritrovare fiducia in sé stesse e negli altri, intraprendendo un percorso destinato a migliorare le cicatrici, mitigarne le conseguenze e restituire loro una migliore qualità della vita", sottolinea Maurizio Busoni. Dietro il progetto ci sono soprattutto le storie delle donne che hanno beneficiato dei trattamenti. Tra queste, quelle di Filomena Lamberti, Maria Antonietta Rositani e Parvinder Aoulakh, nota come Pinky. Tre vicende diverse, accomunate dalla violenza subita e dalla possibilità di recuperare, grazie alle cure, parte delle funzionalità compromesse. Filomena Lamberti è stata la prima donna in Italia vittima di un'aggressione con acido da parte dell'ex marito, che nel 2012 le versò la sostanza su testa, volto, mani e décolleté. Dopo essere stata tra la vita e la morte e aver affrontato 30 interventi chirurgici, Filomena presentava importanti danni funzionali e problemi respiratori dovuti alla retrazione del naso. A dieci anni di distanza dall'aggressione, grazie ai trattamenti pro bono di RigeneraDerma, ha recuperato la sensibilità dei tessuti, tanto da riuscire a "sentire nuovamente il vento sul volto", come lei stessa ha raccontato. I risultati del trattamento sono stati racchiusi in uno studio e pubblicati sulla rivista scientifica Bioengineering.

Maria Antonietta Rositani è sopravvissuta al tentativo di omicidio da parte dell'ex marito, che nel 2019, a Reggio Calabria, le diede fuoco. Dopo 20 mesi di ricovero, tra terapia intensiva e decine di interventi chirurgici, presentava ustioni di III grado sull'80% del corpo, con fibrosi estese e profonde soprattutto agli arti inferiori. Le conseguenze erano pesanti: difficoltà a muovere le gambe e persino a mantenere la posizione eretta. Dopo le cure ricevute, oggi può raccontare con emozione: "Ora inseguo felice la mia nipotina". Sul piano clinico sono stati documentati la ricomparsa del reticolo venoso superficiale, il recupero della sudorazione e della sensibilità e la ricomparsa dei peli. Risultati di particolare interesse scientifico, pubblicati sulla rivista Bioengineering.

Parvinder Aoulakh, per tutti Pinky, è una donna di origine indiana cresciuta in Italia, aggredita dall'ex marito nel 2015 con un combustibile e poi data alle fiamme davanti ai suoi due figli, che all'epoca avevano appena due e cinque anni. La sua storia richiama anche una realtà drammatica che colpisce molte donne in diverse parti del mondo: l'utilizzo dell'acido e del fuoco come strumenti di sopraffazione, punizione e sfiguramento. Anche Pinky ha intrapreso il percorso di cura offerto da RigeneraDerma, per intervenire sulle conseguenze fisiche dell'aggressione e recuperare la mobilità del collo e superare il dolore cronico che non le permetteva più di dormire. "RigeneraDerma si pone una missione nobile, cui ogni medico dovrebbe voler aderire, quasi come fosse una volontà istintiva. Sulle vittime di violenza abbiamo ottenuto risultati incredibili. Il contatto con queste donne, con le loro storie e il loro dolore, ha arricchito me e i colleghi che hanno messo a disposizione pro bono tempo e professionalità, sia da un punto di vista professionale sia umano. Non credo esistano altre realtà di supporto in grado di ottenere risultati di questa portata", afferma Salvatore Marafioti, senologo, chirurgo generale ed estetico, tra i primi professionisti ad aderire gratuitamente a RigeneraDerma.

Una tappa importante nella storia del progetto è stata raggiunta il 3 novembre 2025, con la firma del protocollo d'intesa tra la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato per l'applicazione di RigeneraDerma. Il progetto è così entrato in una collaborazione istituzionale che rafforza la possibilità di offrire terapie gratuite alle donne con cicatrici invalidanti conseguenti a reati commessi nell'ambito della violenza di genere o domestica. L'accordo non si limita alla cura. Prevede anche attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, attraverso convegni, workshop e tavole rotonde con esponenti del mondo scientifico e accademico. L'obiettivo è promuovere la cultura della prevenzione e della tutela delle persone più vulnerabili. Una collaborazione che amplia la portata di RigeneraDerma: dalla risposta alle conseguenze fisiche della violenza alla costruzione di una rete di informazione, prevenzione e sostegno. Oltre alle donne vittime di violenza, RigeneraDerma è aperto anche a persone di entrambi i sessi che si trovino in condizioni di svantaggio economico. Per tutti i beneficiari, le terapie vengono erogate interamente pro bono. L'accesso al progetto è subordinato a una valutazione delle condizioni cliniche e psicologiche e della situazione economica. Non possono essere coinvolti pazienti affetti da dismorfofobia, psicologicamente non stabili, non in condizioni di salute compatibili con i trattamenti.

A cinque anni dalla sua nascita, RigeneraDerma continua così a perseguire la propria missione: fare della medicina uno strumento concreto di sostegno, offrendo alle persone che hanno subito violenza la possibilità di prendersi cura delle proprie ferite e guardare a una nuova fase della propria vita. Biodermogenesi è una metodologia italiana utilizzata in numerose università italiane ed estere e presente in 32 Paesi. A differenza di altre tecnologie che provocano un danno iniziale per stimolare successivamente la riparazione tissutale, agisce favorendo direttamente i processi di rigenerazione cutanea attraverso tre tipi di stimolazione: vacuum, campi elettromagnetici e una leggerissima stimolazione elettrica. La combinazione di queste sollecitazioni favorisce la riattivazione del circolo cutaneo e il recupero del normale calibro dei capillari, con conseguente miglioramento dell'ossigenazione dei tessuti. Contemporaneamente, i campi elettromagnetici stimolano la formazione di nuove fibre elastiche e di collagene, contribuendo al rimodellamento della cute e al recupero delle sue caratteristiche.