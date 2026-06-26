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Invecchiamento attivo, Vaia: "Serve un welfare che accompagni le persone e renda praticabile la prevenzione"

L'esperto a ExpoAid: "Dobbiamo costruire un piano nazionale realmente finanziato, attuabile e capace di cambiare la vita delle persone". Fra le proposte il cohousing intergenerazionale

Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
26 giugno 2026 | 19.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nel Paese cresce la consapevolezza delle persone sull'importanza della prevenzione, ma il sistema deve adeguarsi. Dobbiamo andare verso un 'welfare generativo', capace di coinvolgere anche le aziende e di rendere concretamente praticabili le scelte di salute". Soprattutto quando la sfida è garantire un invecchiamento attivo. E' il messaggio lanciato da Francesco Vaia, componente vicario dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, durante un incontro ('L'età che cambia: l'invecchiamento attivo delle persone con disabilità') che si è tenuto nell'ambito di ExpoAid, il più grande evento nazionale dedicato al Terzo settore e alla disabilità, in corso a Rimini fino a sabato 27 giugno.

L'esperto immagina un welfare capace di accompagnare le persone lungo tutto l'arco della vita e richiama la necessità di superare una visione dell'invecchiamento legata soltanto alla malattia. "L'invecchiamento attivo - assicura - comincia dall'allattamento al seno e prosegue con il calendario della salute, ovvero innanzitutto la prevenzione primaria e quindi le vaccinazioni, l'alimentazione corretta e l'attività fisica".

Il tema è ancora più rilevante per le persone con disabilità che invecchiano. "Le famiglie sono quasi sempre caregiver, ma oggi le persone con disabilità vivono più a lungo e accade sempre più spesso che si debbano prendere cura dei genitori anziani", evidenzia Vaia. "Il legislatore deve farsi carico di una necessità nuova, legata alla transizione demografica in atto". Per Vaia serve quindi ripensare il modello sociale, promuovendo anche forme di cohousing intergenerazionale e comunità capaci di far vivere insieme persone con e senza disabilità. "Dobbiamo costruire un piano nazionale sull'invecchiamento attivo realmente finanziato, attuabile e capace di cambiare la vita delle persone", ha concluso.

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invecchiamento attivo francesco vaia welfare generativo prevenzione anziani persone con disabilità cohousing intergenerazionale
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