Poltrona odontoiatrica donata al centro Tobia dell'ospedale Grassi di Ostia

La poltrona del dentista come regalo, per rafforzare la qualità dell’assistenza e potenziare la struttura del servizio Tobia della Asla Roma 3. L’Associazione Scopriamolautismo, da tempo impegnata nella promozione di eventi e iniziativa utili a aumentare la conoscenza del disturbo dello spettro dell’autismo e sensibilizzare l’opinione pubblica, ha deciso di donare, insieme agli studenti dell’Università Campus Bio-Medico (Ucbm), al Centro Tobia dell’ospedale Grassi di Ostia una poltrona odontoiatrica, con una postazione di lavoro completa dotata di tutti i sistemi necessari alle cure dentali, nello specifico si tratta di un riunito da sala operatoria per il trattamento dei pazienti fragili in anestesia generale. Un gesto che porta con sé anche il sostegno importante degli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma che hanno contributo a sostenere il 50% della spesa.

"Questa donazione testimonia la vicinanza alle esigenze di assistenza della comunità del nostro territorio -sottolinea Laura Figorilli, direttore generale Asl Roma 3 -. Un contributo fattivo che consentirà di alzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti che già rende il Centro Tobia, oramai punto di riferimento per pazienti e famiglie. Sono azioni come queste che permettono di rafforzare il legame di fiducia tra la nostra azienda e i cittadini, potendo così garantire la qualità del lavoro che i nostri operatori ogni giorno portano avanti con abnegazione e senso di responsabilità per andare incontro alle esigenze degli utenti. E infine, voglio ringraziare l’Associazione Scopriamolautismo e l’Università Campus Bio-Medico di Roma per il dono speciale che hanno voluto fare alla nostra azienda".

"Ci sono gesti che vanno oltre il significato strumentale dell’oggetto - aggiunge Roberto Morello, coordinatore del progetto Tobia della Asl Roma 3 -. Questa donazione rappresenta certamente il segno tangibile della volontà di partecipare a rendere migliore la qualità dell’assistenza sanitaria e di prendersi così cura delle esigenze dei pazienti nelle condizioni migliori. Tutti insieme possiamo davvero migliorare ogni giorno la vita delle persone. Nel 2025 il servizio Tobia ha erogato quasi 1.250 prestazioni e assistito oltre 170 pazienti, a dimostrazione di un impegno che non manca mai e che, anche grazie alla presenza di questo nuovo strumento, è sempre pronto a crescere".

"Siamo onorati ed entusiasti di sostenere Scopriamolautismo con questa donazione, resa possibile grazie alla partecipazione di tutta la comunità dell’Ateneo al nostro gala di beneficenza - ha dichiarato Irene Sansoni, Rappresentante degli studenti Ucbm - È con orgoglio che, come studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, possiamo incarnare i valori che il nostro Ateneo ci trasmette: impegno, solidarietà e responsabilità sociale. La nostra formazione si completa quando traduciamo questi valori in gesti concreti. Sostenere le cure odontoiatriche dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico significa offrire un sostegno reale, promuovere sensibilizzazione e dimostrare che il futuro nasce dalle scelte che compiamo oggi. Come giovani e come rappresentanti degli studenti, crediamo che il nostro ruolo sia proprio questo: lavorare insieme per costruire del bene e promuovere solidarietà e consapevolezza".

"Sono profondamente orgoglioso di aver contribuito allo sviluppo di un progetto tanto significativo quanto quello del polo odontoiatrico Tobia. Come genitore - conclude Emanuele Federici, Presidente dell’Associazione Scopriamolautismo - conosco bene le difficoltà che i nostri ragazzi affrontano quando si trovano a gestire patologie del cavo orale, e vedere crescere un servizio dedicato e competente rappresenta un passo fondamentale per il loro benessere. La nuova attrezzatura consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni erogate, garantendo ai pazienti un ambiente più confortevole e tecnicamente avanzato. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i soci, volontari e sostenitori che, con la loro partecipazione, rendono possibili interventi concreti come questo. Continueremo a lavorare con dedizione per rispondere ai bisogni del territorio e favorire una crescita condivisa".