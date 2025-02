Sanremo, Conti: "La prevenzione è sempre una buona musica"

"La prevenzione è sempre una buona musica: è questo lo slogan lanciato dal ministero della Salute e dalla Rai per un tema importantissimo che è quello della prevenzione in generale, in particolare dei tumori. Le terapie stanno migliorando, la possibilità di curare il cancro sono sempre più alte. Lo sapete, io sono un testimonial dell'Airc, ogni volta anche quando c'è la raccolta fondi ne parlo e anche in trasmissioni come 'Tale e Quale' quest'anno sono intervenuti ricercatori, volontari e persone che sono guarite". Così Carlo Conti, direttore artistico del 75esimo Festival di Sanremo, ieri sera nella terza serata della kermesse ha lanciato un appello a milioni di italiani in favore della "diagnosi precoce".

"Questa mattina (ieri, ndr) ho partecipato ad un importante convegno sul tema promosso dal ministero della Salute in collaborazione con la Rai, perché è fondamentale intervenire prima che la malattia si manifesti", ha ricordato. Farlo "è molto semplice: basta non fumare, mi rivolgo soprattutto alle nuove generazioni, non fumate ragazzi; fare un po' di movimento fisico, mangiare sano, sottoporsi a controlli regolari, partecipare agli screening di diagnosi precoce. La prevenzione è la miglior cura", ha concluso Conti.