Scompenso cardiaco, Levrero (Aisc): ‘per pazienti comunicazione fondamentale’

“La comunicazione e la sensibilizzazione sono aspetti fondamentali: se non comunichiamo i messaggi ai pazienti loro non possono imparare e non possono evolversi. La comunicazione è il primo passo”. Lo ha detto Giulia Levrero, delegato Associazione italiana scompensati cardiaci (Aisc) durante l’inaugurazione dell’installazione ‘Quore imperfetto’ di Novartis, a Milano, nell’ambito della campagna "Da Quore a Cuore in un gesto". Nel corso dell’evento Novartis ha presentato anche i nuovi dati della ricerca Iqvia Italia sui pazienti “Lost in Treatment”, secondo cui 1 paziente su 3 con problemi cardiovascolari resta del tutto o in parte fuori dal percorso di cura.