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Sla, corteo Aisla e incontro con il Papa: Massimelli 'riconoscimento per nostra comunità'

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09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un corteo silenzioso e determinato ha attraversato Roma, segnando la giornata dell'Assemblea nazionale 2026 di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, fino all'incontro in Vaticano con il Santo Padre. "Quello di oggi è un importante riconoscimento per tutte le persone che convivono con la Sla, per le loro famiglie, i caregiver e i professionisti che ogni giorno si prendono cura di loro. Per me è un grande onore accompagnare questo 'corteo della vita', formato da persone arrivate da tutta Italia, unite da una grande forza e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno". Lo ha detto Fulvia Massimelli a Roma, a margine dell'Assemblea. La manifestazione è partita da piazzale dei Tribunali e si è snodata lungo via della Conciliazione, diventando un momento di testimonianza collettiva e presenza civile, prima dell'udienza privata con Papa Leone XIV.

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