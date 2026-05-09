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Sla, paziente Calcagno: 'marcia Aisla verso San Pietro ci dà la forza per combattere'

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09 maggio 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
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"Le sensazioni di questa giornata e della marcia verso San Pietro sono incredibili, davvero eccezionali e commoventi. L'obiettivo è darci la forza per continuare a combattere questa malattia. Aisla significa solidarietà e amicizia. Forse mai come adesso ho sentito persone così vicine come in questa esperienza". Così Angelo Calcagno, partecipando al corteo organizzato da Aisla e diretto a San Pietro per un'udienza privata con Papa Leone XIV.   La marcia, pacifica e silenziosa, è stata pensata per dare voce alle persone che convivono con la Sla.

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