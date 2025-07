Tumore, al San Camillo primi risultati per screening cancro polmone

Avviato sei mesi fa al San Camillo di Roma, il programma di diagnosi precoce del tumore al polmone ha finora portato all'individuazione di 845 soggetti, pari al 58% dei 1460 cittadini che hanno compilato il questionario online, idonei a partecipare allo screening. Di questi, 440 hanno già effettuato la visita pneumologica, 308 sono stati sottoposti a Tc a basso dosaggio e 11 hanno ricevuto indicazione chirurgica, la metà già operati con tecnica mini-invasiva: 7 per tumore al polmone e 4 per altre patologie oncologiche. Dei risultati del programma e della sfida per la sanità pubblica rappresentata dalla diagnosi precoce si è parlato in occasione del convegno "Lung Cancer Screening European Expert Summit – L'implementazione della diagnosi precoce e dello screening in Europa: il progetto del San Camillo Forlanini", promosso con il supporto non condizionante di Johnson&Johnson MedTech.