Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna 'La voce oltre la cura'

Oltre la diagnosi, oltre le terapie, c'è la vita delle pazienti. Se i dati Aiom 2025 fotografano l'impatto del tumore al seno in Italia — con 925mila donne che convivono con la malattia, di cui 55mila con tumore metastatico — resta spesso in secondo piano il peso emotivo e psicologico del percorso di cura. Per accendere i riflettori su questi bisogni invisibili, Pfizer lancia 'La voce oltre la cura', una campagna di sensibilizzazione che punta a dare spazio all'esperienza quotidiana delle pazienti, trasformando necessità spesso inespresse in consapevolezza condivisa. Il progetto propone un percorso di ascolto che attraversa corpo, emozioni e tempo della malattia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla qualità della vita e al vissuto delle donne con tumore al seno metastatico.