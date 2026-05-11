circle x black
Cerca nel sito
 

Tumore al seno metastatico, Pfizer lancia la campagna 'La voce oltre la cura'

sponsor

11 maggio 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre la diagnosi, oltre le terapie, c'è la vita delle pazienti. Se i dati Aiom 2025 fotografano l'impatto del tumore al seno in Italia — con 925mila donne che convivono con la malattia, di cui 55mila con tumore metastatico — resta spesso in secondo piano il peso emotivo e psicologico del percorso di cura. Per accendere i riflettori su questi bisogni invisibili, Pfizer lancia 'La voce oltre la cura', una campagna di sensibilizzazione che punta a dare spazio all'esperienza quotidiana delle pazienti, trasformando necessità spesso inespresse in consapevolezza condivisa. Il progetto propone un percorso di ascolto che attraversa corpo, emozioni e tempo della malattia, con l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione alla qualità della vita e al vissuto delle donne con tumore al seno metastatico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Videonews
Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c'è da sapere
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza