Tumore ovarico, consigliere Brescacin: “Ospedale Hub segue la donna in tutto il suo percorso”

“L'impegno della Regione Veneto e delle aziende sanitarie è stato quello, negli anni, di sviluppare sempre di più l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale in oncologia per le donne. E questo permette di riunire nell'Ospedale Hub la presa in carico della donna dalla fase preoperatoria e seguirla in tutto il suo percorso, anche della riabilitazione”. Così Sonia Brescacin, consigliere regionale Veneto, presidente V commissione Politiche Socio Sanitarie, a valle dell’incontro, a Treviso, “Cambiamo Rotta”, la seconda tappa del progetto di sensibilizzazione sul tumore ovarico patrocinato da Acto Italia, l’Alleanza contro il Tumore Ovarico, con lo sponsor di Gsk.