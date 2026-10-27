Tumore polmone, Bonanno (Iov) , 'nuova combinazioe dopo resistenza a osimertinib'

"Lo studio Saffron, presentato a Esmo 2026, apre nuove prospettive per alcuni pazienti con tumore del polmone avanzato e mutazione di Egfr. Nei casi in cui la malattia sviluppa una specifica alterazione di MET, la combinazione di osimertinib e savolitinib ha migliorato il controllo della malattia e la sopravvivenza rispetto alla chemioterapia". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Laura Bonanno, ricercatrice universitaria e dirigente medico presso l'Istituto Oncologico Veneto, Università di Padova al congresso della Società europea di oncologia medica di Madrid.