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Tumore seno, Magno (Gemelli: 'ascolto e terapie integrate per risposte più appropriate'

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11 maggio 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'ascolto delle pazienti è la parte fondamentale da cui parte l'analisi dei bisogni di salute che portano a dare risposte più appropriate, basate su evidenze scientifiche che riusciamo a fornire nel loro percorso di cura. Le terapie integrate sono una una visione del paziente a 360 gradi e aggiungono tutto ciò che può supportare la persona durante i trattamenti, che sono inevitabilmente debilitanti e rendono necessaria un'assistenza che avviene sia sul profilo appunto degli stili di vita - alimentazione, attività fisica - sia dal punto di vista psicologico ed emotivo". Così Stefano Magno, responsabile terapie integrate del policlinico Gemelli di Roma, intervenendo alla presentazione della campagna Pfizer 'La voce oltre la cura. Qualità di vita e tumore al seno metastatico'. L'iniziativa è stata presentata in occasione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno promossa dalla Komen Italia, giunta alla sua 27esima edizione, che si è svolta dal 7 al 10 maggio nel villaggio al Circo Massimo.

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