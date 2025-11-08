circle x black
Tumori: a Roma il 27esimo Congresso Aiom, all'inaugurazione anche Mattarella

08 novembre 2025 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è aperto a Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 27esimo Congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), il più importante appuntamento scientifico di aggiornamento e confronto, che riunisce dal 7 al 9 novembre oltre 3mila specialisti per fare il punto sulla lotta ai tumori. Un confronto tra clinici ed esperti sulle principali sfide che riguardano l'oncologia, il Sistema sanitario nazionale, l'innovazione in campo terapeutico e l'importanza della prevenzione. Al centro del dibattito della prima giornata la 'tossicità finanziaria', il progressivo impoverimento economico dovuto alla cura della malattia. In Italia il 16% delle donne e il 15% degli uomini colpiti dal cancro ha dovuto abbandonare il lavoro a seguito della diagnosi e ogni paziente spende in media oltre 1.800 euro l'anno per cure e spostamenti.

