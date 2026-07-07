circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori: Di Leone (Komen Italia), 'su seno metastatico filone di ricerca importantissimo'

07 luglio 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vogliamo che anche l'opinione pubblica sia sensibilizzata e non pensi più che 'tumore metastatico' equivalga a 'tumore terminale', perché è un'uguaglianza che toglie energia a queste donne e che, in questo momento, non rispecchia la realtà delle cose. Credo sia importante che ci sia un cambiamento culturale e che ci sia la consapevolezza che il tumore metastatico rimane un filone di ricerca importantissimo". Lo ha detto Alba Di Leone, presidente di Komen Italia e dirigente medico Uoc Senologica policlinico universitario Fondazione Agostino Gemelli Irccs Roma, intervenendo al Roma Summer Fest, nuova tappa di 'Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico' la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di Gilead Sciences con Europa Donna Italia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza