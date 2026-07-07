Tumori: Di Leone (Komen Italia), 'su seno metastatico filone di ricerca importantissimo'

"Vogliamo che anche l'opinione pubblica sia sensibilizzata e non pensi più che 'tumore metastatico' equivalga a 'tumore terminale', perché è un'uguaglianza che toglie energia a queste donne e che, in questo momento, non rispecchia la realtà delle cose. Credo sia importante che ci sia un cambiamento culturale e che ci sia la consapevolezza che il tumore metastatico rimane un filone di ricerca importantissimo". Lo ha detto Alba Di Leone, presidente di Komen Italia e dirigente medico Uoc Senologica policlinico universitario Fondazione Agostino Gemelli Irccs Roma, intervenendo al Roma Summer Fest, nuova tappa di 'Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico' la campagna di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di Gilead Sciences con Europa Donna Italia.