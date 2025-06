“Al fianco delle donne con percorsi di prevenzione. Il Comune di Bari è a disposizione con le sue strutture e per fare anche da raccordo con le Asl e con i presidi medici”. Lo ha detto Annamaria Ferretti, presidente del Municipio I del Comune di Bari, partecipando all'incontro ‘Tumore ovarico in Puglia: Cambiamo Rotta’, dedicato all’importanza della personalizzazione della cura e dei test genetici per la prevenzione dei tumori eredo-familiari.