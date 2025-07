"La prevenzione rappresenta una leva fondamentale per garantire la salute della popolazione, ma è anche un elemento di efficacia economica per sostenere il Sistema sanitario nazionale". Così Gabriele Fischetto, presidente e amministratore delegato di J&J MedTech Italia, all'evento 'Lung cancer screening European expert summit', organizzato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini a Roma per presentare i risultati dello screening per il cancro polmone a 6 mesi dall'avvio del progetto.