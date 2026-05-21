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Tumori: Hpv-correlati, Luppi (Msd) 'innovazione e informazione per scelte consapevoli'

21 maggio 2026 | 06.58
Redazione Adnkronos
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"In un progetto di prevenzione così importante, Msd s'impegna a fornire innovazione, continuando a investire in ricerca e sviluppo per offrire risposte sempre più complete alle esigenze future. Parallelamente, tenendo a mente che l'obiettivo resta fornire conoscenze utili per compiere scelte consapevoli in materia di salute, proseguiamo un'opera di corretta informazione, andando alla ricerca di strumenti innovativi e modalità comunicative che sappiano allineare forma e contenuto". Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, all'incontro con la stampa per presentare i dati dell'indagine condotta da Istituto Piepoli, per Msd Italia, "I tumori da Hpv:  paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione" e Holobox, un mezzo innovativo che arricchisce la campagna di sensibilizzazione omnicanale lanciata lo scorso anno dalla farmaceutica sull'Hpv.

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