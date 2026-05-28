Tumori: Locatelli, 'con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell'immunoterapia'

"Le cellule Car-T rappresentano a pieno titolo la frontiera più estrema dell'immunoterapia. Sono state inizialmente sviluppate per il trattamento delle patologie ematologiche maligne, ma oggi stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma". Così Franco Locatelli, professore di Pediatria all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dipartimento di Oncoematologia e Terapia genica dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione all'81.esimo Congresso italiano di pediatria (Sip) organizzato a Padova.