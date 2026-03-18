Tumori, oncologo Marchetti  'verso una ricerca più inclusiva e centrata su paziente'

"I grandi progressi della medicina di precisione, soprattutto in oncologia, rendono necessario cambiare il modo di fare ricerca scientifica. Accanto ai tradizionali studi clinici, servono modelli più flessibili e inclusivi, capaci di raccogliere dati da un numero più ampio di pazienti e di portare le sperimentazioni più vicino a loro. Il documento che presentiamo rappresenta una messa a punto delle innovazioni necessarie per il reale progresso dell'oncologia di precisione. Si tratta di una richiesta di impegno non solo da parte dei politici, ma anche della società civile, affinché i pazienti ci accompagnino in uno straordinario progresso che garantisca equità e pari accesso alle terapie efficaci". Così l'oncologo Paolo Marchetti, direttore scientifico Idi Irccs di Roma e presidente della Fondazione per la medicina personalizzata (Fmp), alla presentazione del Working paper 'Protagonista della ricerca. Il paziente al centro dei trial in oncologia ed emato-oncologia', realizzato da The european house – Ambrosetti (Teha), con il contributo non condizionante di Amgen.