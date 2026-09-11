Tumori: oncologo Necchi, 'trattamenti integrati per cancro al rene'

"I trattamenti integrati, che implicano sia la chirurgia che una terapia medica, sono ormai alla base del successo per molte diagnosi di tumore del rene. Abbiamo quindi la possibilità di collaborare con le terapie predittive, in quelle post operatorie e in quelle a base di immunoterapia in pazienti con malattie localizzate". Così Andrea Necchi, direttore del programma strategico di ricerca Oncologica nei Tumori dell'apparato genitourinario dell'Irccs ospedale San Raffaele e professore associato di Oncologia medica dell'università Vita-Salute San Raffaele, intervenendo alla presentazione del documentario 'Il filo di Arianna', all'83° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.