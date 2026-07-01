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Tumori: oncologo Pruneri, 'test genomici fondamentali per pazienti con tumore al seno'

01 luglio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In Lombardia i test genomici sono utilizzati in modo molto ampio all'interno delle Breast Unit. Possiamo essere assolutamente soddisfatti rispetto all'obiettivo che volevamo raggiungere: garantire alle nostre pazienti di avere questo ulteriore ausilio diagnostico e prognostico rispetto alla patologia di cui soffrono. Sottolineo l'importanza dell'utilizzo di questo test all'interno delle Breast Unit perché è esattamente in quella sede che può avvenire una discussione multidisciplinare e un uso appropriato del test". Lo ha detto Giancarlo Pruneri, direttore del dipartimento di Diagnostica avanzata della Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, professore del dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia dell'università di Milano, in occasione dell'incontro 'Genomics at work: the evolution of the patient journey in early breast cancer', organizzato da Exact Sciences is now Abbott, a Milano.

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