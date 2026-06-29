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Tumori: Vallone (Walce APS), 'navigator digitale nato da MetaLab coniuga innovazione e utilità concreta'

29 giugno 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che il principale valore aggiunto del progetto" di navigator digitale "nato da MetaLab stia nell'aver coniugato innovazione e utilità concreta. Spesso si pensa all'innovazione come qualcosa di astratto, ma questo progetto ha dimostrato, e poi permesso, di trasformare concretamente i bisogni dei pazienti e dei caregiver, che spesso si trovano disorientati quando ricevono una diagnosi di tumore". Lo ha detto Stefania Vallone, segretario generale Walce APS, nel corso della presentazione della soluzione scaturita dal progetto MetaLab, promosso da Daiichi Sankyo Italia, per migliorare il percorso di cura per i pazienti con tumori metastatici. L'iniziativa è nata dall'ascolto dei bisogni dei pazienti attraverso otto realtà associative in ambito oncologico: aBRCAdabra Ets, Andos Onlus Nazionale ETS– Associazione nazionale donne operate al seno, Europa Donna Italia, Favo – Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Fondazione IncontraDonna, Salute Donna Odv, Vivere senza stomaco si può e Walce – Women Against Lung Cancer in Europe.

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