Tumori: Vitali (Daiichi Sankyo Italia), 'ripensare percorsi di cura e garantire accesso equo a terapie innovative'

"L'innovazione è uno dei pilastri strategici più importanti per la sanità. In questo momento Daiichi Sankyo è fortemente impegnata a guidare il progresso e a migliorare con nuovi gli standard di cura per i pazienti con tumori metastatici. Possiamo iniziare a parlare di cronicizzazione della malattia, ma proprio per questo dobbiamo assolutamente ripensare i modelli di presa in carico, creare percorsi di cura idonei e, soprattutto, garantire un accesso più equo alle terapie innovative". Lo spiega Mauro Vitali, Vice President Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia, intervenendo alla presentazione della soluzione scaturita dal progetto MetaLAB, promosso da Daiichi Sankyo Italia, per migliorare il percorso di cura dei per i pazienti con tumori metastatici. Il progetto ha messo al centro l'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e ha visto la partecipazione attiva di otto realtà associative in ambito oncologico: aBRCAdabra Ets, Andos Nazionale ETS – Associazione nazionale donne operate al seno, Europa Donna Italia, Favo – Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Fondazione IncontraDonna, Salute Donna Odv, Vivere senza stomaco si può e Walce – Women Against Lung Cancer in Europe.