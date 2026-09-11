Tumori: Zotova (Ipsen), 'partner del sistema salute per comprendere meglio pazienti con cancro al rene'

"Lavoriamo a stretto contatto con i professionisti sanitari, le associazioni di pazienti e tutta la comunità della salute per comprendere meglio i bisogni, aumentare la consapevolezza, favorire una diagnosi più precoce e contribuire a cure più integrate. Negli ultimi anni, il nostro ruolo in oncologia si è evoluto da semplice fornitore di farmaci a partner del sistema del sanitario. Progetti come questo sono importanti perché danno visibilità a voci che è importante siano ascoltate". Lo ha detto Irina Zotova, presidente e amministratore delegato di Ipsen Italia, in occasione della presentazione del documentario 'Il filo di Arianna', nell'ambito della rassegna "Venezia26" di Giffoni Innovation Hub dell'83° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.