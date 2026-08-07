Un anno di 'Vulnerabili': più associazioni, territori e cure per i pazienti invisibili

Novo Nordisk e Banco Farmaceutico, con il sostegno del Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, insieme per garantire l'accesso gratuito all'insulina, supportando le associazioni socio-assistenziali. Un programma che risponde in modo puntuale e continuativo al fabbisogno dei pazienti in condizione di fragilità socioeconomica. L'iniziativa, prima e unica in Italia e in Europa, nel 2025 ha coinvolto nove associazioni di cinque regioni; nel secondo anno, le realtà associative crescono e le regioni interessate raddoppiano.