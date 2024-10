Università Campus Bio-Medico di Roma: inaugurato a Roma il primo Simulation Center con sala immersiva multisensoriale d'Europa

E' stato inaugurato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il nuovo Simulation Center dell'Università Campus Bio-Medico di Roma durante l'apertura dell'anno accademico 2024-25. La struttura, progettata interamente in Italia, ospita la prima sala immersiva multisensoriale d'Europa, che simula situazioni cliniche e di emergenza attraverso effetti visivi, olfattivi e fisici per offrire una formazione all'avanguardia a studenti e ricercatori. “Il Simulation Center è uno strumento fondamentale che oggi un'Università moderna deve avere per erogare una didattica sempre più esperienziale, innovativa e basata sulla ricerca” ha sottolineato il prof. Eugenio Guglielmelli, Rettore UCBM.