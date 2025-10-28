circle x black
Università, Re (Tor Vergata): "Con progetto didattica extended studenti a lezioni virtuali"

"Approccio dalla duplice utilità, aiuta l'orientamento degli studenti e la lezione frontale come integrazione"

Marco Re
Marco Re
28 ottobre 2025 | 10.58
Redazione Adnkronos
"Tor Vergata Extended è un progetto di didattica avanzata pensato per integrare la didattica frontale tradizionale. Nasce in seno alla Facoltà di Veterinaria come prima applicazione per la gestione di situazioni tipiche di questo mondo, permettendo di portare virtualmente gli studenti in zone dove non è facile fare lezione o di partecipare ad eventi difficili da pianificare, come il parto di una mucca". Lo ha detto Marco Re, professore di Elettronica digitale all’università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervendo all’evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', tenutosi ieri alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina veterinaria.

"Il progetto è molto più esteso e riguarda anche altre facoltà. Da ingegnere elettronico - spiega - penso a cosa possa significare per uno studente partecipare interattivamente a una lezione all’interno di un'azienda che fabbrica satelliti, piuttosto che in un'azienda che fabbrica radar ad apertura sintetica per applicazioni civili e militari. Questo tipo di approccio aiuta in due settori fondamentali: l'orientamento degli studenti, che possono così scegliere le strade più giuste per la loro sensibilità, ma anche nella lezione frontale come integrazione. Ciò che vorrei sottolineare, che è importante e sottinteso nella parola 'extended', è che noi vogliamo estendere la didattica per fare in modo che gli studenti siano più coinvolti anche emozionalmente nell’apprendimento e possano anche 'agire' durante le lezioni, anche se quello che offre Extended è un 'fare virtuale'".

