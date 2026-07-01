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Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), 'con 'Carovana della salute' informiamo anziani su importanza prevenzione'

01 luglio 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
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"Come sindacato dei pensionati della Cisl ci siamo mossi per promuovere la prevenzione vaccinale attraverso la Carovana della salute, con la quale giriamo le città - dal momento che siamo fortemente radicati nel territorio - e aiutiamo gli anziani con visite gratuite e momenti informativi. Questo sta generando la consapevolezza che porta ad avere fiducia nel sistema sanitario nazionale. HappyAgeing è per noi straordinariamente utile e continueremo sicuramente a lavorare con loro". Lo ha detto Anna Maria Foresi, segretario nazionale Fnp Cisl, in occasione dell'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'Anziano, tenutasi a Roma a Palazzo Baldassini, su iniziativa di HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.

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