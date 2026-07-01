Vaccini: Foresi (Fnp Cisl), 'con 'Carovana della salute' informiamo anziani su importanza prevenzione'

"Come sindacato dei pensionati della Cisl ci siamo mossi per promuovere la prevenzione vaccinale attraverso la Carovana della salute, con la quale giriamo le città - dal momento che siamo fortemente radicati nel territorio - e aiutiamo gli anziani con visite gratuite e momenti informativi. Questo sta generando la consapevolezza che porta ad avere fiducia nel sistema sanitario nazionale. HappyAgeing è per noi straordinariamente utile e continueremo sicuramente a lavorare con loro". Lo ha detto Anna Maria Foresi, segretario nazionale Fnp Cisl, in occasione dell'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'Anziano, tenutasi a Roma a Palazzo Baldassini, su iniziativa di HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.