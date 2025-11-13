circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza di genere: Carelli (Dire), 'salute donne è elemento fondamentale per loro libertà futura'

13 novembre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le donne mettono sempre al centro qualcos'altro, soprattutto quando si trovano all'interno di una situazione di violenza e, purtroppo, la loro salute passa in secondo piano. La loro salute, invece, è un elemento fondamentale per la libertà futura". Sono le parole di Cristina Carelli, presidente Dire- Donne in rete contro la violenza, in occasione dell'evento 'La Salute è di Tutte', durante il quale sono stati presentati i risultati dell'indagine che ha coinvolto la rete di centri antiviolenza Dire su tutto il territorio nazionale, per analizzare l'impatto della violenza di genere sulla realizzazione del diritto alla salute delle donne. Il progetto, realizzato con il supporto di Novartis, mira a sostenere il diritto alla salute delle donne a partire dal superamento degli ostacoli e delle disuguaglianze generate dalla violenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza