Violenza di genere: Gnocchi (Novartis), 'le vittime aderiscono meno a programmi screening'

"Le donne che hanno subito violenza" aderiscono poco "a programmi di screening. Questo non è un dato che ci ha stupito perché è la stessa condizione che vediamo su tutto il territorio italiano relativamente ai programmi di screening che il ministero della Salute offre a tutte le donne. Meno del 50% aderisce ai programmi di screening e c'è una forte disuguaglianza tra il Nord e il Sud". Così Chiara Gnocchi, country communication & patient engagement head di Novartis Italia, commenta i risultati dell'indagine presentata all'evento 'La Salute è di tutte', organizzato da Dire- Donne in rete contro la violenza, a Milano, con il supporto della farmaceutica, per sostenere il diritto alla salute delle donne a partire dal superamento degli ostacoli e delle disuguaglianze generate dalla violenza.