circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza di genere: Novartis, 'screening gratuiti in 5 centri della rete Dire per avvicinare donne a salute'

13 novembre 2025 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quasi la metà delle donne vittime di violenza non ha mai preso parte agli screening promossi sul territorio. Ad allontanarle dai percorsi di prevenzione e cura non solo gli esiti psicologici delle violenze subite, come la scarsa considerazione dei propri bisogni di salute fisica e mentale, ma anche le condizioni economiche e le difficoltà logistiche e familiari che queste donne vivono. Lo evidenziano i risultati dell'indagine che ha coinvolto 207 donne nei centri Dire- Donne in rete contro la violenza del territorio nazionale, presentati all'incontro con la stampa a Milano organizzato dall'associazione. In questa occasione è stato presentato 'La salute è di tutte', nato dalla collaborazione con Novartis Italia, che porterà in 5 centri della rete Dire, screening gratuiti di prevenzione senologica e cardiovascolare. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza