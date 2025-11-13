circle x black
Violenza di genere, Semenzato: "Sostenere donne in accesso a prevenzione e cura"

"Importante collaborazione tra istituzioni e centri antiviolenza, veri e propri luoghi di cura"

Martina Semenzato
13 novembre 2025 | 15.14
Redazione Adnkronos
"I dati dell'indagine presentata da Dire - Donne in rete contro la violenza ci mettono di fronte all'urgenza di intervenire per sostenere le donne vittime di violenza nell'accesso alla prevenzione e ai percorsi di cura. La salute è un diritto universale e nel contrasto alla violenza di genere assume un valore ancor più fondamentale, perché diventa strumento di rinascita, di riconoscimento e autodeterminazione". Così l'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nel videomessaggio inviato all'evento 'La salute è di tutte', organizzato da Dire con il supporto di Novartis, oggi a Milano.

"Il nostro impegno, come istituzioni - aggiunge Semenzato - deve essere rivolto al sostegno e alla collaborazione con i centri antiviolenza, che si confermano come luoghi di cura nel senso più pieno del termine: non solo spazi dove si esce dalla violenza, ma di ricostruzione della salute e dell'identità e del potere di scelta".

Dire Donne in rete contro la violenza Martina Semenzato violenza di genere La salute è di tutte Novartis
