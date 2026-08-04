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Sara Di Sciullo

Sara Di Sciullo

Giornalista Cronache

Sara è giornalista professionista dal 2010. A 20 anni muove i primi passi nell’agenzia di stampa News Italia Press. Collabora con altre testate - tra le quali Italia Oggi – e nel 2005 arriva all’Adnkronos dove inizialmente si occupa di cronaca e politica regionale.

Nella redazione Cronache oggi segue principalmente i temi della giustizia e le Commissioni parlamentari di inchiesta. Un lavoro che la porta regolarmente a scrivere sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori e sulla morte di David Rossi.

Negli anni è stata spesso inviata sul posto per raccontare grandi casi dal terremoto di Amatrice alla strage di Corinaldo.

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