circle x black
Cerca nel sito
 

Igli Tare derubato della borsa sul treno, poi recuperata dalla polizia

Grazie alle immagini della videosorveglianza individuato l’autore del furto

Igli Tare
Igli Tare
05 agosto 2026 | 12.39
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Disavventura a lieto fine per Igli Tare, l'ex calciatore ed ex direttore sportivo del Milan derubato sul treno. A ricostruire l'accaduto è la polizia in un post su Instagram. "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera", si sottolinea nel post spiegando che il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla Polizia ferroviaria del compartimento Lazio.

"I poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l’autore del furto nel giro di pochi minuti - conclude la polizia - L'uomo è stato così rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario". "Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre", conclude la polizia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
igli tare igli tare oggi igli tare derubato igli tare ex ds milan
Vedi anche
Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza