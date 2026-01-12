Sicurezza Artico, Meloni: “Spetta a Danimarca e Groenlandia decidere sui loro territori”

Sei leader europei - Meloni, Merz, Tusk, Sanchez, Starmer, Frederiksen – hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in merito alle dichiarazioni del Presidente americano Trump circa la sua volontà di annessione della Groenlandia agli Stati Uniti. All’inizio del documento viene ribadita l’importanza della sicurezza artica come caposaldo della sicurezza transatlantica. Per mantenere tale sicurezza, prosegue la dichiarazione, è necessario l’impegno collettivo degli alleati NATO compresi gli USA, sostenendo principi universali quali sovranità, integrità territoriale e inviolabilità dei confini. Viene quindi ribadito che gli Stati Uniti costituiscono un partner essenziale in questo impegno in quanto alleati della NATO e sulla base del trattato di difesa della Groenlandia tra Regno di Danimarca e USA sancito nel 1951. Da ultimo, viene ribadito che la Groenlandia appartiene al suo popolo e spetta solo a Danimarca e Groenlandia decidere sulle questioni riguardanti i loro territori.

La dichiarazione congiunta