Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enne

L'incidente mortale tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, le vittime avevano 18 e 15 anni. Ferito anche il conducente del bus

Ambulanza - Fotogramma
19 gennaio 2026 | 22.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nello scontro tra una automobile e un autobus della società di trasporti Sita. A perdere la vita il conducente della vettura, u n giovane di 18 anni, e una ragazzina di 15 anni che era nella stessa auto. Un ragazzo di 19 anni, anche lui passeggero del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Miulli. Ferito anche il conducente del bus. A bordo del veicolo c'erano alcuni passeggeri. Non si sa se hanno subito conseguenze.

Tag
incidente stradale auto contro bus adelfia bari bari incidente giovani morti
