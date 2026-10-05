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05 ottobre 2026 | 16.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

- Respinte le pregiudiziali sulla costituzionalità, la legge elettorale avanza alla Camera

- Via libera definitivo al Decreto PA ed Enti locali

- Approvata risoluzione sul contenuto del DPFP

- Audizione del Ministro Crosetto sul Ddl per il rafforzamento della difesa

- Il Decreto imballaggi diventa legge: cosa cambia sulla plastica monouso

- Consiglio dei ministri: via libera al DPFP e a misure su ambiente e competitività

- Nucleare, pubblicata la legge delega: entro un anno il nuovo quadro normativo

- Meloni a Praga: Italia e Repubblica Ceca stringono l’asse sulla competitività

- Consiglio Ue Difesa: focus su sicurezza marittima, difesa europea e sostegno all’Ucraina

- Tajani incontra il Ministro degli Esteri tedesco Wadephul

- G20 Commercio, l’Italia sostiene il dialogo e il rafforzamento della competitività industriale

- Acqua, la nuova sfida per il Mediterraneo. Per Tajani è un fattore di cooperazione e stabilità

- L’agenda del premier

- Gli eventi in agenda

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legge elettorale Decreto PA ed Enti locali DPFP Difesa ambiente competitività
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