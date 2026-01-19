- Via libera definitivo al Decreto Transizione 5.0
- Avviato l’esame del Decreto Ucraina in Commissioni Esteri e Difesa della Camera
- Iran, approvata in Senato una mozione bipartisan
- Cdm avvia la riforma del servizio sanitario e fissa le date per il referendum sulla giustizia
- Intelligence: il Governo vara il nuovo DIS. Più poteri su Cyber e Intelligenza Artificiale
- La Presidenza del Consiglio pubblica il bilancio di previsione 2026
- Palazzo Chigi, riassetto delle deleghe: Fazzolari assume la guida della resilienza critica (CER)
- Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro sulle risorse per il programma GOL
- Visita in Giappone del Presidente del Consiglio
- Il Capo del Governo in Oman
- Il Ministro Crosetto riferisce alla Camera e al Senato sul Decreto Ucraina
- Comunicazioni di Tajani al Senato sulla strage di Crans Montana e sul Venezuela
- Gli eventi della settimana