19 gennaio 2026 | 16.19
- Via libera definitivo al Decreto Transizione 5.0

- Avviato l’esame del Decreto Ucraina in Commissioni Esteri e Difesa della Camera

- Iran, approvata in Senato una mozione bipartisan

- Cdm avvia la riforma del servizio sanitario e fissa le date per il referendum sulla giustizia

- Intelligence: il Governo vara il nuovo DIS. Più poteri su Cyber e Intelligenza Artificiale

- La Presidenza del Consiglio pubblica il bilancio di previsione 2026

- Palazzo Chigi, riassetto delle deleghe: Fazzolari assume la guida della resilienza critica (CER)

- Pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro sulle risorse per il programma GOL

- Visita in Giappone del Presidente del Consiglio

- Il Capo del Governo in Oman

- Il Ministro Crosetto riferisce alla Camera e al Senato sul Decreto Ucraina

- Comunicazioni di Tajani al Senato sulla strage di Crans Montana e sul Venezuela

- Gli eventi della settimana

