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- Tajani alla Camera: “La guerra ibrida minaccia le nostre democrazie”
- Via libera del Consiglio dei ministri ai decreti su energia e infrastrutture
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- Intesa imprese-sindacati su rappresentanza e qualità del lavoro
- Difesa europea, Crosetto: “Più integrazione, capacità comuni e autonomia strategica”
- GCAP: vertice tra Italia, Giappone e Regno Unito
- La Farnesina porta alla Cop31 il modello italiano di rigenerazione urbana
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- Gli eventi in agenda