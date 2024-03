Cos’è lo sviluppo sostenibile oggi? Il territorio da tutelare: le politiche per l’ambiente, il clima e il dissesto idrogeologico. La spinta della green economy: economia circolare, finanza green, transizione energetica. La sfida delle mobilità sostenibile: dal processo di elettrificazione dell’auto allo spostamento di persone e merci, un approccio di sistema per soluzioni realmente intermodali. Questi i temi che saranno al centro del prossimo appuntamento 'Le nuove strade della sostenibilità', per il format Adnkronos Q&A, in programma il 16 aprile al Palazzo dell'Informazione.

Apre i lavori il direttore dell'agenzia Davide Desario, modera il vicedirettore Fabio Insenga. Una sessione di interviste, al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, al presidente di Arera Stefano Besseghini e al presidente di Enea Gilberto Dialuce, arricchisce un programma denso di contributi dal mondo accademico e da importanti realtà aziendali.

Quattro le sessioni previste e una serie di domande a cui trovare risposte. Sviluppo sostenibile, dove stiamo andando. Che fine faranno i combustibili fossili (petrolio, gas e carbone)? Cosa stanno facendo le aziende per lo sviluppo sostenibile? Mobilità sostenibile, una sfida intermodale. Il mercato delle auto, stanno cambiando obiettivi e le strategie? Trasporto via mare e ferro, le reti e le infrastrutture, come rendere sostenibile lo spostamento di persone e merci? Trasporto aereo, dalle emissioni ai biocarburanti. Come cambia lo scenario? Economia circolare, gli strumenti della transizione. Il ciclo alimentare e le nuove frontiere del riciclo, a che punto siamo? A cosa serve e come si può valorizzare un bilancio di sostenibilità, in collaborazione con sostenibileoggi.it.

Chiude l'evento la presentazione del nuovo progetto Prometeo, il brand del gruppo Adnkronos che si occupa da anni di sostenibilità.

