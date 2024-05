ReBuild 2024, Saibene (Coima): “Standardizzazione processi è opportunità anche per sostenibilità”

“La standardizzazione del prodotto non può fare a meno di quella metodologica e dunque dei processi. Questo perché oltre alla standardizzazione di sistemi di progettazione e dei criteri di qualità, permette di standardizzare anche gli obiettivi di sostenibilità che vanno ad incidere sull’ambiente e sul sociale”. Così Claudio Saibene, director and development manager director Gruppo sviluppo Coima, a margine del panel ‘Design to value. Principi e strumenti per generare valore’, svoltosi in occasione della prima delle due giornate della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.