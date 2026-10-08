Assicurazioni, Alleanza lancia nuova campagna con maxi-installazione a Milano CityLife

Assicurazioni, 10.000 consulenti di Alleanza nelle piazze con 'Rimetti il tuo futuro nel verso giusto'
Al via da Milano CityLife la nuova campagna che fino a novembre attraverserà il Paese da Nord a Sud con un’installazione esperienziale itinerante
Al via da Milano CityLife la nuova campagna che fino a novembre attraverserà il Paese da Nord a Sud con un’installazione esperienziale itinerante
"Linguaggio finanza disorienta come maxi-specchio installato a Milano CityLife"
"Così interpretiamo il ruolo della consulenza"
Questa mattina in piazza Tre Torri, nel cuore di Milano CityLife, è apparsa una maxi-piattaforma specchiante in grado di riflettere l'architettura circostante catturando l'attenzione dei visitatori: un'installazione immersiva che sarà in città fino al 9 ottobre, e che poi viaggerà per tutta la Peniso...