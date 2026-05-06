Made in Europe: Pedullà (M5S) spinge per il rafforzamento economico dell'Ue
L'eurodeputato Pedullà (M5S) promuove il "Made in Europe" per rafforzare l'economia Ue, criticando la gestione dei fondi informativi e la difesa dei mercati europei.
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L'eurodeputato Pedullà (M5S) promuove il "Made in Europe" per rafforzare l'economia Ue, criticando la gestione dei fondi informativi e la difesa dei mercati europei.
"Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo". Così l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone ...
"Non si torna indietro dal Green, dalla trasformazione, dalla transizione energetica ed ecologica che con grande fatica abbiamo intrapreso e con grande impegno anche da parte di moltissime imprese italiane, imprese del settore industriale e del mondo agricolo. Noi riteniamo che dobbiamo andare avanti...
"'L'agricoltura è l'economia più vecchia che può fare le cose più nuove. Se vogliamo essere coerenti con la nuova strategia della competitività su cui si soffermano molto i rapporti Draghi e Letta, non possiamo non tenere l'agricoltura dentro la strategia sulla competitività. E il nuovo modello del ...