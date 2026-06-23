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Napoli, 21enne ucciso sotto casa a Miano: colpito al torace dal killer

Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. È accaduto in via Caprera, indagano i carabinieri

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
23 giugno 2026 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa notte, un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione, in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.

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napoli omicidio napoli 21enne ucciso miano 21enne ucciso ultima ora cronaca
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