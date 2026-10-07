Progetto H2iseO, presidente Fontana e autorità in visita a impianti idrogeno

Trasporti: H2iseO, presidente Fontana e assessore Lucente in visita a impianti idrogeno
Lavori di costruzione dei siti di produzione e distribuzione di Edolo e Iseo conclusi a giugno
Lavori di costruzione dei siti di produzione e distribuzione di Edolo e Iseo conclusi a giugno
Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipando oggi alla visita all'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno a Edolo (Brescia), realizzato da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO.
Il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, partecipando alla visita con il governatore della regione e altre istituzioni, dell'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, realizzato da Ferrovienord nell’ambito del progetto H2iseO
Il centro di produzione dell'idrogeno a Edolo (Brescia) "verrà utilizzato per alimentare i treni attualmente in fase di sperimentazione. I convogli stanno già effettuando le prime corse di prova. La prima corsa commerciale è prevista per l'inizio del 2027, in base alle rassicurazioni che ci hanno for...