Fibrillazione atriale, disponibile in Italia Volt™ PFA di Abbott

Abbott: "In Italia sistema di ultima generazione per fibrillazione atriale"
Disponibile il dispositivo all-in-one per diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato
'Volt Pfa sistema nato per superare limiti tecnologie precedenti e migliorarne le performance'
'L'intervento ablativo con questo sistema può durare meno di 1 ora'
'Procedura a campi pulsati più selettiva perché in grado di bersagliare solo le cellule miocardiche'