Regione Lazio e Rai firmano “No Women No Panel - Senza donne non se ne parla”

Pari opportunità, Regione Lazio e 6 università con Rai per 'No women no panel'
Oggi presso la Sala Tevere della Presidenza della Giunta regionale
Oggi presso la Sala Tevere della Presidenza della Giunta regionale
“Siglare questo protocollo d’intesa rappresenta per me un bel momento.
“La firma di questo protocollo è molto importante.
“Tor Vergata promuove da molti anni la partecipazione femminile: l’alta percentuale di donne tra i componenti del nostro consiglio di amministrazione ne è una dimostrazione”.